Video Ekonomi Altın fiyatlarında son dakika: 6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? | Video

Altın fiyatlarında son dakika: 6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? | Video

Altın fiyatlarında son dakika: 6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? | Video
06.07.2020 | 12:20

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Piyasalarda altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ülkemizde her sabah merakla takip edilen konu başlıkları arasında gram ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor. Özellikle corona virüs sürecinden sonra altın ve dolardaki iniş çıkışlar yatırımcıları şaşırtabiliyor. Her toplumun kendine ait özellikleri vardır, bu özellik ve ezberlerin geneline kültür denir. Bizim kültürümüzde de altının değeri çok büyüktür. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 6 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarını bulabilirsiniz.

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