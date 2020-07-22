Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! (22 Temmuz 2020 Çarşamba) Altın Uzmanı'ndan Ons Altın açıklaması | Video
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Son Dakika Haberi... Dünya altın fiyatları; ons altın 1865 doları aşarak tarihi bir rekor kırdı! Altın fiyatları Türkiye'de 22 Temmuz 2020 Çarşamba 400 TL'yi geçti! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarındaki yükselişin sebeplerini ve gelecekte altın alım satımı hakkında yorumlarda bulundu...
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