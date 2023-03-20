Altın rekor tazeledi, ons altın 2 bin doların üzerine yükseldi | Video
Ons altın son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. 2 bin 9 dolar seviyesine kadar çıkan ons altındaki yükseliş, gram altına da yansıdı. Gram altın bin 232 lira seviyesine çıktı.
"ALTINA SOMUT BİR TALEP VAR"
Altındaki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı kuyumcusu Kemal Tekneci, ''Yükselişle birlikte satışlar da geliyor. Altın somut olarak alınan bir maden. Bu açıdan güven duyuluyor. Ons altın 2 bin doları bir yıl önce görmüştü. Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararları altının fiyatlanmasında etkili oluyor. ABD ve Avrupa'da bankacılık krizlerinin gündeme gelmesi altına talebi artırıyor. ABD'deki bankaların batma riskinin olması altının fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendiriyor. Altına olan somut bir talep var, bu talep ons altını yukarı seviyeye çıkarıyor'' dedi.
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