Video Ekonomi Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! | Video
Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! | Video

Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! | Video

19.04.2022 | 11:49

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Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: "Büyüme endişeleri, enflasyon küresel piyasalarda artmaya devam ediyor ve merkez bankalarının faizi artırma süreci var. Uluslararası piyasalarda altın değer kazancını tekrar korumakta. Gram altın ve ONS altını ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Mayısın ilk haftasında FED’in faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir. Her ne kadar ONS altında kısa vadede bir geri çekilme yaşansa da gram altında bu geri çekilmelerin kalıcı olacağını söyleyemeyiz. Ayrıca Mayıs ve Haziran aylarında ise yukarı yönlü hareket bekleniyor." açıklamalarında bulundu.

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