Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:01
35:12
Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz 15.04.2022 | 16:02
03:14
02:09
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için beklentiler 15.04.2022 | 13:01
06:33
02:01
Dolar endeksindeki seyir borsaları nasıl etkiliyor? 15.04.2022 | 12:24
02:56
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi? 15.04.2022 | 12:08
04:48
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 14.04.2022 | 14:59
04:25
SON DAKİKA | Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı belli oldu 14.04.2022 | 14:13
07:09
24:27
KOBİ’lere 47 milyarlık kaynak sağladık | Video 13.04.2022 | 12:43
03:47
39:01
03:45
SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: İşsizlik Şubat'ta geriledi 11.04.2022 | 10:36
05:20
03:45
00:20
00:20
00:20
Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: "Büyüme endişeleri, enflasyon küresel piyasalarda artmaya devam ediyor ve merkez bankalarının faizi artırma süreci var. Uluslararası piyasalarda altın değer kazancını tekrar korumakta. Gram altın ve ONS altını ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Mayısın ilk haftasında FED’in faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir. Her ne kadar ONS altında kısa vadede bir geri çekilme yaşansa da gram altında bu geri çekilmelerin kalıcı olacağını söyleyemeyiz. Ayrıca Mayıs ve Haziran aylarında ise yukarı yönlü hareket bekleniyor." açıklamalarında bulundu.