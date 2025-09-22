Artı Deneyim Danışmanlık Kurucusu Serhat Güngör: "Gayrimenkul sektöründe en büyük ihtiyacımız gelişmek ve öğrenmek" | Video
Artı Deneyim Danışmanlık Kurucusu Serhat Güngör, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Serhat Güngör, "Gayrimenkul sektöründe en büyük ihtiyacımız gelişmek ve öğrenmek. Dünya trendlerini kaçırmamak gerekiyor. Çözüm ortağı olduğumuz firmaların bizim bu vizyonumuzdan faydalanmaları bize mutluluk veriyor" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
07:38
02:31
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor | Video 22.09.2025 | 10:59
56:23
Bakan Şimşek A Haber'de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30'un altı | Video 17.09.2025 | 11:00
00:52
Borsa İstanbul’da gong, A Para için çaldı | Video 17.09.2025 | 09:59
06:28
02:04
Investco Holding’e operasyon: 14 gözaltı | Video 16.09.2025 | 10:31
11:17
07:55
04:56
4 gün mesai Türkiye'de olabilir mi? İşte detaylar! | Video 10.09.2025 | 10:00
06:34
02:51
03:06
Faiz indirimi araç-konut kredisine nasıl yansıdı? | Video 27.08.2025 | 13:45
05:47
02:18
Memur maaş zammı için %11+7 teklifi değişmedi | Video 26.08.2025 | 15:52
02:39
Memur zammı 2025 yılında ne kadar olacak? Kritik hafta başlıyor | Video 24.08.2025 | 13:20
04:10
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video 21.08.2025 | 16:03
06:13
01:47
Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek! | Video 21.08.2025 | 09:33