Artı Deneyim Danışmanlık Kurucusu Serhat Güngör: "Gayrimenkul sektöründe en büyük ihtiyacımız gelişmek ve öğrenmek" | Video

Artı Deneyim Danışmanlık Kurucusu Serhat Güngör, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Serhat Güngör, "Gayrimenkul sektöründe en büyük ihtiyacımız gelişmek ve öğrenmek. Dünya trendlerini kaçırmamak gerekiyor. Çözüm ortağı olduğumuz firmaların bizim bu vizyonumuzdan faydalanmaları bize mutluluk veriyor" dedi.