Asgari Ücrette 2. Toplantı sona erdi! TÜRK-İş'ten açıklama! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? | Video

Asgari ücret son durum haberleri... Asgari ücret 2. toplantısı sona erdi. İlk açıklama TÜRK-İş'ten geldi. Yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa sürede açıklanaması bekleniyor. '2023 Asgari ücret ne kadar olacak' sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı sonrası masaya hangi rakamlar geldi? Asgari ücrete ara zam ile birlikte tüm çalışanların geliri artacak. Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücrete zam konusunda TÜRK-İş, TİSK ve hükümetin görüşmeleri sonrası son dokunuş Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Yeni asgari ücret brüt, net ne kadar olacak? Türkiye o saate kilitlendi. İşte asgari ücrette son durum...