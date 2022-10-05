Video Ekonomi Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması "Bu, tarihsel nitelikte bir adım" | Video
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması "Bu, tarihsel nitelikte bir adım" | Video

05.10.2022 | 21:48

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Asgari ücret düzenlemesi gerçekten tarihsel nitelikte bir adımdır. Devrim diyebileceğimiz şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılmasıdır. Bu tarihsel bir şeydir." şeklinde konuştu.

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