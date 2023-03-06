Video Ekonomi Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! EYT ayarı geldi: 2023 en yüksek banka promosyonu ne kadar? | Video
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! EYT ayarı geldi: 2023 en yüksek banka promosyonu ne kadar? | Video

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! EYT ayarı geldi: 2023 en yüksek banka promosyonu ne kadar? | Video

06.03.2023 | 16:05

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla beraber milyonlarca EYT'li '2023 banka promosyonu ne kadar' sorusuyla beraber hesaplara başladı. Temmuz'da emekli zammı sonrası özel bankalar emekli promosyonları için 10 katına kadar artırım yoluna giderken, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların iştahını kabarttı. Banka promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

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