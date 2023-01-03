EMEKLİ ZAMMI 2023 Açıklanıyor! İşte yeni emeklilik maaşı hesaplama tabloları | Video
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Emekli maaş zammı 2023 TÜİK'in bugün Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla ek zam hariç netleşecek. Yaklaşık 13 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2023 yılının ilk yarısında emekli maaşı hesaplama işlemi sadece enflasyon ile değil refah artışı ile yapılacak. 'Emekli maaşı zammı ne kadar olacak' sorusu için nefesler tutulurken, ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve masaki ek zamlı 3 hesap belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekliye zam oranı yüzde kaç olacak?