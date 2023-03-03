Emeklilik başvurusu e-Devlet’ten nasıl yapılır? EYT için resmi açıklama geldi | Video

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Emeklilik başvuruları nasıl yapılacak sorusu merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik başvurularının e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. İşte EYT başvuru nasıl yapılır sorusunun cevabı.