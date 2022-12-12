EYT yaş sınırı, şartı ne olacak? Tüm gözler bugün Kabine Toplantısı'nda | Video

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Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme ve asgari ücret Türkiye'de bir numaralı maddeleri haline geldi. 'EYT yaş sınırı ne olacak' sorusu en çok merak edilen konu olurken, tüm gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda olacak.