EYT'yi az farkla kaçıranlara "Kısmi emeklilik" formulü! Kısmi emeklilik nasıl olacak? | Video
Yaklaşık 5 milyon vatandaşa emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesi sonrası özellikle 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni düzenleme Türkiye'nin gündemine oturdu. Yeni emeklilik sistemi için masada hangi seçenekler var? 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik ne olacak? İşte detaylar.
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