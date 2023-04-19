Video Ekonomi EYT'yi az farkla kaçıranlara "Kısmi emeklilik" formulü! Kısmi emeklilik nasıl olacak? | Video
EYT'yi az farkla kaçıranlara

EYT'yi az farkla kaçıranlara "Kısmi emeklilik" formulü! Kısmi emeklilik nasıl olacak? | Video

19.04.2023 | 10:52

Yaklaşık 5 milyon vatandaşa emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesi sonrası özellikle 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni düzenleme Türkiye'nin gündemine oturdu. Yeni emeklilik sistemi için masada hangi seçenekler var? 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik ne olacak? İşte detaylar.

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