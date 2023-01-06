Hepsiburada global oyuncu oluyor

E-ticaret şirketi Hepsiburada global dünyaya açılmak için kolları sıvadı. İlk durak Azerbaycan oldu. Şirketin Pazarlama Grup Başkanı Özgün, “Markayı farklı ülkelere de götüreceğiz” dedi.

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün, pandemi sonrasında e-ticarette büyümenin devam ettiğini belirterek, "Hepsiburada Global'le Azerbaycan'dayız. Markayı farklı ülkelere de götüreceğiz" dedi. Özgün, E-Ticaret Yasası'nın da sektörde yatırımı ve rekabeti artıracağını vurguladı.



Kasım'da 'Efsane Cuma' bir ay indirim kampanyası dönüştü. Siz nasıl geçirdiniz kasımı?



Bu festival Hepsiburada'yla özdeşleşti. 7 yıl önce başladık. Müşterilerin hayatını kolaylaştıran bir yol arkadaşı olmak için yola çıktık. Kasımı da 'akıllı alışveriş dönemi' olarak tasarladık. 'Şimdi al, şubatta öde' gibi kampanyalar yaptık. Müşterilerimize avantajlı ödeme koşulları sunduk. Aile bütçesini rahatlatmaya çalıştık. Siparişlerimiz bir önceki yıla göre 1.7 kat arttı. 15 milyona yakın sipariş aldık. Elektronik ürün kategorisinde cep telefonu ve bilgisayar en favori ürün oldu. Ama bu yıl airfryer fritöz de yıldız ürün olarak öne çıktı. 65 bin sipariş aldık. Bunların dışında deterjan ve tuvalet kağıdı gibi ürünlere de milyonlarca sipariş geldi.





'Şimdi al, şubatta öde' kampanyası işe yaradı mı?



Müşterilerimize kasımda aldıkları ürünü şubatta taksit taksit ödeme imkânı sunduk. İlk defa 2022'de bu çapta büyük bir kampanyayı yaptık. Hepsipay ürünümüzle de finansal hizmetlerde müşterilerimizin kalbine ve cebine hitap ettik. Hepsiburada'nın hızlı, güvenli ve kolay ödeme yapmayı sağlayan dijital cüzdanı Hepsipay de çok ilgi gördü. Geçen yıl ilk üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium'u lanse ettik. Burada müşterilerimiz alışverişlerinde ücretsiz kargodan faydalanabiliyor. Kazandığı Hepsipay Papel'leri platformda harcayabiliyor. Aldığı ürünleri istediği gün kolayca iade edebiliyor. Hediye BluTV üyeliğinden faydalanabiliyor.



2022 nasıl geçti?



Pandemide e-ticaret sektörü büyük ivme kazandı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde... 3-4 senede büyüyecek pazar kısa sürede ivmelendi. Pandemi öncesinde penatrasyon yüzde 10'du, 16'lara çıktı. Pandemi sonrası da e-ticarette büyüme devam ediyor. Hepsiburada olarak 94 bin satıcının ürününü müşterilerimize ulaştırıyoruz. Platformumuzda 145 milyon ürün var. Anadolu'daki KOBİ'leri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bir taraftan onların ticaretine ve ihracatına katkıda bulunuyoruz diğer taraftan müşterilerin kolay, hız, güvenli alışveriş yapmasını sağlıyoruz. 2022 3. çeyreğinde aktif müşteri sayısı 11.8 milyon olurken, toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 66 artarak 10.7 milyar TL'ye ulaştı. Sipariş adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak, 17.4 milyona yükseldi.







YERLİ ŞİRKET YERLİ TEKNOLOJİ



2023'ten beklentiniz nedir?



E-ticarette de genel ticarette de temel faktör müşteri deneyimi… Müşteri deneyimine önem vermek, ona istediği ürünü ihtiyaç duyduğu gün sunmak gerekiyor. Bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hepsijet kargo şirketimizle 7 farklı bölgede, 7/24 teslimat yapıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde akıllı operasyon merkezlerimiz var. Aldığınız ürün Adana'daki esnafın deposundaysa size teknoloji ve tedarik altyapımızla getiriyoruz. Bu yıl finansal hizmetler de ön planda olacak. Hepsipay ile müşterilerimizin hayatına daha fazla dokunmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde odak noktalarımızdan birisi de e-ihracat olacak. Hepsiburada Global'le Azerbaycan'dayız. Markayı farklı ülkelere de götüreceğiz. Mottomuz 'iyi ki varsın Hepsiburada'… Girdiğimiz her coğrafyada da mottomuz bu olacak. Türkiye'nin yerli e-ticaret markası olarak bu alanda çalışmaya devam edeceğiz. Yapay zekaya yatırım yapıyoruz. Sektörde Amerikalı, Çinli rakipler var. Biz de kendi teknolojimizi dünya standartlarında oluşturuyoruz.



E-TİCARET YASASI YATIRIMI REKABETİ ARTIRIR



E-ticaret Yasası hakkında ne dersiniz?



1 Ocak 2023 itibarıyla reklam, promosyon ve satıcıların ödeme şartlarında etki edecek maddeler yürürlüğe girdi. Bu kanunun e-ticaretin adil, şeffaf, rekabet yaklaşımıyla yapılması yönünde bir adım olarak atıldığını, bu yönde atılan tüm adımların da sektöre katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yerel oyuncular olsun, yabancılar olsun sektöre olan yatırımın, odaklanmanın doğru rekabet şartlarında artmasını bekliyoruz. Biz yeni çerçeveyle de çalışmaya devam edeceğiz.