İFM Genel Müdürü Erdem: "Uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok ciddi teveccüh görüyoruz" | Video

İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği etkinlikte, İFM'nin Uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok ciddi teveccüh gördüğünü ifade etti.