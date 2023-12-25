Mihriban Ersin Covenlabs'i anlattı: "Gençler bilet alacaklar, bir ay sonra faizsiz ödeyecekler" | Video

Colendi'nin Kurucu Ortaklarından olan Mihriban Ersin, firmanın yeni start uplarından CovenLabs'ı anlattı. Ersin, "Gençlerle bir kominiti oluşturmak istiyoruz. Gençler bir bilet aldıklarında, paraları yoksa bir ay sonra faizsiz şekilde ödeyebilecekler. İlk 150 kişiye sürprizlerimiz olacak." dedi.