Mihriban Ersin Covenlabs'i anlattı: "Gençler bilet alacaklar, bir ay sonra faizsiz ödeyecekler" | Video
Colendi'nin Kurucu Ortaklarından olan Mihriban Ersin, firmanın yeni start uplarından CovenLabs'ı anlattı. Ersin, "Gençlerle bir kominiti oluşturmak istiyoruz. Gençler bir bilet aldıklarında, paraları yoksa bir ay sonra faizsiz şekilde ödeyebilecekler. İlk 150 kişiye sürprizlerimiz olacak." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:50
02:45
02:35
03:45
04:39
02:36
03:02
07:00
01:52
01:18
01:13
Artemis CEO'su Tolga Battallı'dan 'halka arz' açıklaması | Video 25.12.2023 | 12:27
46:29
Başkan Erdoğan 'Yüzyılın Kentsel Dönüşümü'nde detayları açıkladı | Video 23.12.2023 | 15:35
09:45
10:31
05:45
06:57
04:51
Bakan Işıkhan, Ocak 2024 memur zamları için rakam verdi | Video 22.12.2023 | 09:54
12:04
Bakan Işıkhan'dan Meclis'te asgari ücret açıklaması | Video 22.12.2023 | 08:43
03:15
Merkez Bankası faizi 42,5'e yükseltti | Video 21.12.2023 | 14:06
08:36
"Petrol yok" diye kapatılan kuyular açılıyor! A Haber görüntüledi | Video 20.12.2023 | 17:07