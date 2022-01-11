Video Ekonomi ÖTV indirimi 'Karavan Fuarı'nı hareketlendirdi | Video
ÖTV indirimi 'Karavan Fuarı'nı hareketlendirdi | Video

ÖTV indirimi 'Karavan Fuarı'nı hareketlendirdi | Video

11.01.2022 | 13:29

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Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı ile Outdoorist Fuarı Büyükçekmece'de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz aylarda meclisten çıkan yasayla motorlu karavanlar için ÖTV indirimi yapılması Karavanist ve Outdoorist Fuarları'na olan ilgiyi hareketlendirdi.

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