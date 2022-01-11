ÖTV indirimi 'Karavan Fuarı'nı hareketlendirdi | Video

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Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı ile Outdoorist Fuarı Büyükçekmece'de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz aylarda meclisten çıkan yasayla motorlu karavanlar için ÖTV indirimi yapılması Karavanist ve Outdoorist Fuarları'na olan ilgiyi hareketlendirdi.