Özikizler Künefe Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Durmaz: "Özikizler Künefe'yi dünyaya tanıtacağız" | Video
Özikizler Künefe Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Durmaz, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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