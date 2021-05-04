Video Ekonomi ROLLBAB - ETERNAL Ayakkabı kurucusu Özlem Kurt "Dünya markası olmak istiyoruz"

ROLLBAB - ETERNAL Ayakkabı kurucusu Özlem Kurt "Dünya markası olmak istiyoruz"

ROLLBAB - ETERNAL Ayakkabı kurucusu Özlem Kurt
04.05.2021 | 13:19

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Şirketinin kuruluş ve başarı hikayesini anlatan 'ROLLBAB - ETERNAL Ayakkabı'  kurucusu Özlem Kurt, "Bizim çok büyük hedeflerimiz var. Bir dünya markası olmak istiyoruz" dedi.

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