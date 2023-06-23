Salt Mimarlık Tasarım Kurucuları: "Hedefimiz kendi tasarım alanımızı özgürleştiğimiz bir alan haline dönüştürmek" | Video
Salt Mimarlık Tasarım Kurucuları Seçil Behiye Mungan ve Cemre Koç SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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