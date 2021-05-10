Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı "Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz"
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Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Shell & Turcas’ın CEO’su Emre Turanlı ile şirketin yeni yatırımlarını, perakende atılımlarını ve sosyal sorumluluk projelerini konuştu. 1923’ten beri Türkiye’de olduklarını söyleyen Shell & Turcas’ın CEO’su Emre Turanlı, “Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz” mesajını verdi.