Video Ekonomi Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı "Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz"

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı "Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz"

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı
10.05.2021 | 09:37

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Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Shell & Turcas’ın CEO’su Emre Turanlı ile şirketin yeni yatırımlarını, perakende atılımlarını ve sosyal sorumluluk projelerini konuştu. 1923’ten beri Türkiye’de olduklarını söyleyen Shell & Turcas’ın CEO’su Emre Turanlı, “Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz” mesajını verdi.

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