Smart Güneş Teknolojileri Aliağa Fabrikası’nda hücre üretimine başladı | Video

Yenilenebilir enerji sektöründe hızla büyüyen Smart Güneş Teknolojileri, Aliağa'daki Entegre Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi'nde ticari olarak hücre üretimine başladığını duyurdu. Şirket, Kocaeli Gebze ve İzmir Aliağa’daki güneş paneli üretim tesislerine ek olarak, Aliağa’da kurduğu 800 MW kapasiteli tesislerde güneş hücresi üretimine başladı.