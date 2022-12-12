SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Yeni brüt ve net asgari ücret kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET HABERİ SON DAKİKA: 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Asgari ücret için ilk toplantı gerçekleştirdi. Gözler ise Çarşamba günü yapılacak olan 2. toplantıya çevrilmiş durumda. Asgari ücret konusunda açıklamalar geliyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret toplantıları ne zaman? İşte detaylar...