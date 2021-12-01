SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız''

Son dakika asgari ücret haberleri: Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret belirlenecek" dedi. Toplantıda asgari ücrette vergi yüküne formüller aranırken, zam oranında ise beklentiler üç senaryo üzerine yoğunlaşıyor. İşte 2022 asgari ücret zammı için öne çıkan beklentiler!