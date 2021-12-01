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OTOMATİK OYNAT
31:55
03:01
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SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
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Türkiye, büyüme oranıyla G20'de lider | Video 30.11.2021 | 13:26
03:38
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Son dakika! Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü | Video 30.11.2021 | 10:07
07:13
25:15
'Faiz inerse üretim artar' 29.11.2021 | 10:16
03:33
Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul'da iyimser havanın dışına çıkılmadı 28.11.2021 | 12:01
03:33
Fed faiz artırımı için harekete geçecek mi? 28.11.2021 | 11:58
03:52
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dolar bazında hala çok ucuz 28.11.2021 | 11:55
03:11
Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi? 28.11.2021 | 11:51
02:16
Son Dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli enflasyon açıklaması! 26.11.2021 | 11:16
10:01
SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 25.11.2021 | 13:46
01:30
Son dakika asgari ücret haberleri: Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret belirlenecek" dedi. Toplantıda asgari ücrette vergi yüküne formüller aranırken, zam oranında ise beklentiler üç senaryo üzerine yoğunlaşıyor. İşte 2022 asgari ücret zammı için öne çıkan beklentiler!