Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? | Video

Sözleşmeliye kadro Meclis'te! 458 bin 615 sözleşmeli düzenlemeden yararlanacak. Belediye personeli de 3+1 modeli ile düzenlemeye dahil edildi. 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya girecek. Ekonomist İbrahim Güran yumuşak düzenlemeyi A Haber'de değerlendirdi.