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OTOMATİK OYNAT
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Tarım Kredi Kooperatifleri GM Hüseyin Aydın yıl sonu hedefini açıkladı 28.10.2022 | 09:44
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Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para TV Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, market sayısında yıl sonu itibarıyla kurumun kuruluş yılını da temsil eden 1.863'ü hedeflendiğini açıkladı.