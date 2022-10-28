Tarım Kredi Kooperatifleri GM Hüseyin Aydın yıl sonu hedefini açıkladı

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para TV Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, market sayısında yıl sonu itibarıyla kurumun kuruluş yılını da temsil eden 1.863'ü hedeflendiğini açıkladı.