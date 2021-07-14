Video Ekonomi Yeme-içme sektörü toparlanıyor

Yeme-içme sektörü toparlanıyor

Yeme-içme sektörü toparlanıyor
13.07.2021 | 17:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeme-içme sektörü toparlanıyor 21:10
Yeme-içme sektörü toparlanıyor 13.07.2021 | 17:08
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 02:12
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 13.07.2021 | 16:08
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da bayram etkisi görülüyor 02:30
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da bayram etkisi görülüyor 13.07.2021 | 16:06
Stratejist Mustafa Aşkın: Finansal iletişim önem kazanıyor 02:33
Stratejist Mustafa Aşkın: Finansal iletişim önem kazanıyor 13.07.2021 | 16:02
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisi ile hareketlenebilir 01:48
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisi ile hareketlenebilir 12.07.2021 | 15:46
Stratejist Cüneyt Paksoy: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde 1150 stop seviyesi 05:43
Stratejist Cüneyt Paksoy: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde 1150 stop seviyesi 12.07.2021 | 15:41
Ekonomist Belgin Maviş: Fed görünümü piyasada morallerin bozulmasına müsaade etmedi 05:45
Ekonomist Belgin Maviş: Fed görünümü piyasada morallerin bozulmasına müsaade etmedi 12.07.2021 | 15:37
Stratejist Yeliz Karabulut: Borsalarda tablo değişebilir 03:47
Stratejist Yeliz Karabulut: Borsalarda tablo değişebilir 12.07.2021 | 15:34
Mustafa Keskintürk: Varyantlar piyasaları diri tutuyor 01:45
Mustafa Keskintürk: Varyantlar piyasaları diri tutuyor 12.07.2021 | 15:30
Gıda perakendesinde sürdürebilirlik stratejileri 42:33
Gıda perakendesinde sürdürebilirlik stratejileri 09.07.2021 | 11:06
Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin yeni açıklama geldi! Akbank mobil çöktü mü, internet ve mobil bankacılık neden açılmıyor? | Video 02:42
Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin yeni açıklama geldi! Akbank mobil çöktü mü, internet ve mobil bankacılık neden açılmıyor? | Video 07.07.2021 | 15:33
KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaşıyor 22:13
KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaşıyor 07.07.2021 | 09:54
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi? Piyasada hangi sektörler öne çıkacak? 02:59
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi? Piyasada hangi sektörler öne çıkacak? 07.07.2021 | 09:59
Clotie.com Kurucu Ortağı Engin Can Kurt, Bunu da istersen 'Clotie'den sana hemen yollayabiliriz 11:18
Clotie.com Kurucu Ortağı Engin Can Kurt, "Bunu da istersen 'Clotie'den sana hemen yollayabiliriz" 06.07.2021 | 14:36
Şirin Sarı: Altın için Fed toplantısı kritik olacak 02:46
Şirin Sarı: Altın için Fed toplantısı kritik olacak 06.07.2021 | 16:08
Dolar endeksinde yön ne olacak? 01:49
Dolar endeksinde yön ne olacak? 06.07.2021 | 16:05
Üzeyir Doğan: Borsa İstanbul’da yükselişin devamı için hacim gerekli 03:05
Üzeyir Doğan: Borsa İstanbul’da yükselişin devamı için hacim gerekli 06.07.2021 | 16:01
Enver Erkan: Gelişmiş ülkelerde enflasyon yüksek kalabilir 03:44
Enver Erkan: Gelişmiş ülkelerde enflasyon yüksek kalabilir 06.07.2021 | 15:59
Stratejist Cüneyt Paksoy: Ons altın 1750 dolar altında kalmak istemiyor 05:14
Stratejist Cüneyt Paksoy: Ons altın 1750 dolar altında kalmak istemiyor 05.07.2021 | 14:28
Ekonomist Belgin Maviş: Dolar endeksinde kilit seviye 92.30 04:01
Ekonomist Belgin Maviş: Dolar endeksinde kilit seviye 92.30 05.07.2021 | 14:20

Pandemi döneminde en büyük yarayı alan yeme-içme sektörü toparlanma sürecine girdi. Kanarya Et Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak ahin, “İnsanlar restoranları özlemiş. Açılmayla birlikte büyük bir hareketlilik oluştu” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Para'da Duygu Gözde Arslan tarafından sunulan KOBİ Platformu programında yeme-içme sektörüne pandemi etkisi ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde turizm sektörü masaya yatırıldı. Programın ilk konuğu Kanarya Et Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şahin oldu. Kanarya Et Grup'un 1960 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirten Şahin, "1980'li yıllardan itibaren restoran ve otellere et tedarik ediyoruz. Pandeminin başlamasıyla birlikte et tedarikimizi kurduğumuz e-ticaret sitemiz üzerinden sağlıyoruz. Hem toptan hem perakende hem de e-ticaret olarak çalışıyoruz. Firma özelinde kırmızı et satıyoruz. Kuzu ve dana eti satıyoruz. Balıkesir'den kuzuyu Afyon'dan da danayı tedarik ediyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA