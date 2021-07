Yeme-içme sektörü toparlanıyor

Pandemi döneminde en büyük yarayı alan yeme-içme sektörü toparlanma sürecine girdi. Kanarya Et Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak ahin, “İnsanlar restoranları özlemiş. Açılmayla birlikte büyük bir hareketlilik oluştu” dedi.

Para'da Duygu Gözde Arslan tarafından sunulan KOBİ Platformu programında yeme-içme sektörüne pandemi etkisi ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde turizm sektörü masaya yatırıldı. Programın ilk konuğu Kanarya Et Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şahin oldu. Kanarya Et Grup'un 1960 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirten Şahin, "1980'li yıllardan itibaren restoran ve otellere et tedarik ediyoruz. Pandeminin başlamasıyla birlikte et tedarikimizi kurduğumuz e-ticaret sitemiz üzerinden sağlıyoruz. Hem toptan hem perakende hem de e-ticaret olarak çalışıyoruz. Firma özelinde kırmızı et satıyoruz. Kuzu ve dana eti satıyoruz. Balıkesir'den kuzuyu Afyon'dan da danayı tedarik ediyoruz" dedi.