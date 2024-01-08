Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'den başıboş köpek sorununa karşı örnek proje | Video
Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, başıboş sokak hayvanların sorununa karşı 117 dönüm arazi içinde örnek bir projeyi hayata geçirdi.
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