ATV'den yılbaşına özel Kim Milyoner Olmak İster? Sefo, Hülya Avşar, Oktay Kaynarca... | Video

ATV yılbaşına Kim Milyoner Olmak İster? ile giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda birbirinden özel sanatçılar ağırlanıyor. Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla ATV ekranlarını şenlendirecek. Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak. Sanatçılar kazandıkları ödülü çocuklar için bağışlayacak. İşte kim milyoner olmak ister? (1025. bölüm) Yılbaşı özel bölüm 2. fragmanı...