Video Fragman Destan’ın 5. Bölümünde Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Akkız ölümle karşı karşıya | Video
Destan’ın 5. Bölümünde Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Akkız ölümle karşı karşıya | Video

Destan’ın 5. Bölümünde Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Akkız ölümle karşı karşıya | Video

20.12.2021 | 13:08

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Atv'nin reyting rekorları kıran yeni dizisi Destan’ın beşinci bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt’un kim olduğunu anlar. Batuga’nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ’la Gök’ü bir edecek han olarak selamlar. Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga’nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer. Akkız, Batuga’nın bir oyunuyla Alpagu Han’ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başarır ama Tılsım Hatun’un masum olduğunu kanıtlayabilmesi için mutlaka saraydan çıkıp Çolpan Han’a ulaşmalıdır. Alpagu Han’ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız’ı ölümle karşı karşıya bırakır. Üstelik tam da hayatının amacını bulmuşken.

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