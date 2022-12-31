Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam Yılbaşı Özel bölümüyle ATV'de! Oktay Kaynarca geceye damga vuracak | Video
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ATV yılbaşına sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda, Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.