Vermem Seni Ellere yakında atv'de başlıyor | Video

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Vermem Seni Ellere’nin ilk tanıtımı ekrana geldi. Gerçek bir hikayeden esinlenilen hikayesiyle, başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'in yer aldığı dizinin tanıtımı izleyiciden tam not aldı.