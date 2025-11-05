Video Haber 41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video
05.11.2025 | 08:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Erzincan ve Van merkezli olarak 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Erzincan, Van merkezli Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 95 adet ruhsatsız tabanca,3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 135 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda silah kaçakçılığı ile mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir" ifadelerine yer verdi.

