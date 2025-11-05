41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video
05.11.2025 | 08:39
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Erzincan ve Van merkezli olarak 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda silah kaçakçılığı ile mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
00:14
37:31
01:33
01:07
36:55
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan A Haber’e özel açıklamalar! 03.11.2025 | 22:03
24:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.11.2025 | 18:26
13:22
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar 03.11.2025 | 18:19
00:45
İstanbul'daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 03.11.2025 | 15:23
24:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz 03.11.2025 | 12:03
00:40
02:22
Milli uydu "FERGANİ FGN-100-D2" uzayda | Video 03.11.2025 | 11:12
03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15
02:04
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02.11.2025 | 14:07
05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49
21:48
03:40
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 01.11.2025 | 12:07
26:20
00:53
00:40
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 31.10.2025 | 09:22