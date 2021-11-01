A Haber Cerablus'ta terör mevzilerini görüntüledi! | Video

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddesi Irak ve Suriye tezkeresi oldu. Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. Özellikle CHP'nin tezkereye hayır oyu vermesi tartışmaların gündeminde yer alırken, A Haber'in Cerablus'ta görüntülediği terör mevzileri tezkerenin onaylanmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.