A Haber Jandarma zırhlı araç eğitimini görüntüledi | Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor? | Video
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Jandarma bünyesinde zırhlı araç kullanan personeller sadece Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim görüyor. Peki, zorlu zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor. İşte A Haber tarafından görüntülenen o eğitim…