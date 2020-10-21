Video Haber A Haber Jandarma zırhlı araç eğitimini görüntüledi ­| Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor? | Video

A Haber Jandarma zırhlı araç eğitimini görüntüledi ­| Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor? | Video

A Haber Jandarma zırhlı araç eğitimini görüntüledi ­| Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor? | Video
21.10.2020 | 19:08

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Jandarma bünyesinde zırhlı araç kullanan personeller sadece Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim görüyor. Peki, zorlu zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor. İşte A Haber tarafından görüntülenen o eğitim…

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