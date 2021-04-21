Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı | Video 21.04.2021 | 08:38
00:40
Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı | Video 21.04.2021 | 08:38
00:29
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit! 21.04.2021 | 08:38
01:16
06:18
06:55
03:03
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kabine'de değişiklik | Video 21.04.2021 | 01:53
00:25
05:41
06:11
01:21
61 yıldır ayın yalanı tekrarlıyorlar! | Video 21.04.2021 | 00:29
07:41
SON DAKİKA: George Floyd cinayetinde karar açıklandı | Video 21.04.2021 | 00:30
02:33
Son Dakika Haberi... Zelenskiy'den Putin'e Donbass çağrısı | Video 21.04.2021 | 00:18
00:19
Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı | Video 20.04.2021 | 23:17
15:25
03:08
03:21
02:09
Son dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı | Video 20.04.2021 | 18:32
02:34
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan gündeme ilişkin önemli açıklamalar | Video 20.04.2021 | 18:14
Adana’da FETÖ’ye yönelik operasyonda 6’sı askeri öğrenci, 1’i öğretmen ve 1’i de İncirlik Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'da FETÖ'ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapmasında çalışma başlattı. Yapılan çalışama sonucunda 6'sı askeri öğrenci, 1'i öğretmen, 1'i de İncirlik Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişinin FETÖ ile bağlantısı olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalarda zanlıların mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla arandığı öne sürüldü. Zanlılardan öğretmenin terör örgütünün bankasına para yatırdığı da belirlendi. Zanlılar bu sabah yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Adli tıbba getirilip sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.