AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: "Ülkemizin huzurunu güvenliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" | Video
Son dakika haberleri: Adana'nın Çukurova ilçesinde AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Tam yayına çıkarken üzücü bir haber aldık. Milletimize geçmiş olsun diliyorum. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu tür saldırılar bizi doğru adımlar atmamızdan alıkoyamaz. Ülkemizin huzurunu güvenliğini bozmak isteyenlere bugüne kadar hiçbir zaman fırsat vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi partimizin bu şekilde bir saldırıya uğramasını kabul edemeyiz" dedi.
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