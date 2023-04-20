Video Haber AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: "Ülkemizin huzurunu güvenliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" | Video
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç:

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: "Ülkemizin huzurunu güvenliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" | Video

20.04.2023 | 17:48

Son dakika haberleri: Adana'nın Çukurova ilçesinde AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Tam yayına çıkarken üzücü bir haber aldık. Milletimize geçmiş olsun diliyorum. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu tür saldırılar bizi doğru adımlar atmamızdan alıkoyamaz. Ülkemizin huzurunu güvenliğini bozmak isteyenlere bugüne kadar hiçbir zaman fırsat vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi partimizin bu şekilde bir saldırıya uğramasını kabul edemeyiz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kızıldağ Geçidi’nde kar yağışı | Video 00:24
Kızıldağ Geçidi'nde kar yağışı | Video 20.04.2023 | 18:46
Polis hem havadan, hem karadan denetliyor | Video 01:30
Polis hem havadan, hem karadan denetliyor | Video 20.04.2023 | 18:32
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram trafiği akıcı seyrediyor | Video 01:16
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram trafiği akıcı seyrediyor | Video 20.04.2023 | 18:18
Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | Video 04:32
Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 20.04.2023 | 18:04
Diyarbakır’da sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi | Video 03:07
Diyarbakır’da sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi | Video 20.04.2023 | 17:52
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: Ülkemizin huzurunu güvenliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz | Video 13:25
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: "Ülkemizin huzurunu güvenliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" | Video 20.04.2023 | 17:48
SON DAKİKA! AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler | Video 00:44
SON DAKİKA! AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler | Video 20.04.2023 | 17:03
Başkan Erdoğan’dan Büyük Ekonomiler Forumu’nda önemli açıklamalar | Video 04:20
Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar | Video 20.04.2023 | 16:53
Bakan Akar: “Vatandaşlarımızın terörle arasında mesafe olmayanlarla aralarına mesafe koyması lazım” | Video 04:19
Bakan Akar: “Vatandaşlarımızın terörle arasında mesafe olmayanlarla aralarına mesafe koyması lazım” | Video 20.04.2023 | 16:05
Başkan Erdoğan, Topkapı sarayında restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi | Video 02:34
Başkan Erdoğan, Topkapı sarayında restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi | Video 20.04.2023 | 16:04
Son Dakika: Başkan Erdoğan Sudan’da barış için devrede | Video 02:31
Son Dakika: Başkan Erdoğan Sudan'da barış için devrede | Video 20.04.2023 | 16:07
İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı! | Video 43:38
İşte Türkiye'nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı! | Video 20.04.2023 | 16:00
Bakan Varank yerli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı’na geldi | Video 02:19
Bakan Varank yerli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı'na geldi | Video 20.04.2023 | 15:46
Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı’nda açılışa katıldı | Video 02:41
Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı'nda açılışa katıldı | Video 20.04.2023 | 15:01
Enerji Bakanı Dönmez, canlı yayında açıkladı Mayısta yerli gazımız sistemde olacak | Video 17:44
Enerji Bakanı Dönmez, canlı yayında açıkladı "Mayısta yerli gazımız sistemde olacak" | Video 20.04.2023 | 14:38
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti | Video 00:24
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti | Video 20.04.2023 | 13:31
Bakan Kurum: Tuzla metrosunu da yan yolları da biz yapacağız | Video 06:40
Bakan Kurum: "Tuzla metrosunu da yan yolları da biz yapacağız" | Video 20.04.2023 | 12:47
Haydarpaşa Garı’nda muhteşem Video mapping gösterisi, bu akşam gerçekleştirilecek | Video 00:25
Haydarpaşa Garı'nda muhteşem "Video mapping" gösterisi, bu akşam gerçekleştirilecek | Video 20.04.2023 | 13:04
Kripto para borsası Thodex’in kurucu Özer Türkiye’ye getirildi | Video 02:59
Kripto para borsası Thodex'in kurucu Özer Türkiye'ye getirildi | Video 20.04.2023 | 12:53
Bakan Soylu: “Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız” | Video 00:25
Bakan Soylu: “Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız” | Video 20.04.2023 | 12:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA