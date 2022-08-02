Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan konvoy hareket etti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:24
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı | Video 03.08.2022 | 01:15
00:53
Son dakika: ÖSYM Başkanı görevden alındı | Video 03.08.2022 | 00:44
02:09
Ukrayna’dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi “Razoni” İstanbul'da | Video 02.08.2022 | 22:48
02:19
04:56
05:22
Tahıl yüklü gemi “Razoni” İstanbul açıklarında böyle görüntülendi | Video 02.08.2022 | 21:12
00:52
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı! "Asla müsaade etmeyiz" | Video 02.08.2022 | 20:36
01:18
Meksika’da petrol ürünleri deposunda yangın: 1 yaralı | Video 02.08.2022 | 19:13
02:45
02:11
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması | Video 02.08.2022 | 18:44
02:39
02:27
03:52
Pelosi'den Tayvan ziyareti açıklaması | Video 02.08.2022 | 18:15
06:21
01:09
Beyoğlu’nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın | Video 02.08.2022 | 17:52
03:15
Salih Tuna | Bu ikilinin samimiyeti 02.08.2022 | 15:59
03:46
Mahmut Övür | İnan Kıraç gerçeği 02.08.2022 | 15:57
02:39
Mehmet Barlas | Abdülhamid Han yola çıktı 02.08.2022 | 15:52
00:57
00:59
Gaziantep atlı polisi sevdi | Video 02.08.2022 | 11:51
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin içinde olup olmadığı merak edilen ABD uçağı Tayvan'a indi. Çin'in 'İçişlerimize müdahale olacaktır' diyerek yaptığı uyarılarına rağmen gerçekleşen bu iniş sonrasında ilişkilerin nereye gideceği merak ediliyor. Pelosi uçaktan inerken görüntülendi. Pelosi ve Çin'den de son dakika açıklamaları geldi.