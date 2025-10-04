Ayçin Kantoğlu: İsrail çıplak arama yaptı
Türk aktivistler İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu sürede yaşadıklarını anlattı. Filodaki isimler arasında yer alan aktivist Ayçin Kantoğlu, İsrail'in çıplak arama yaptığını belirterek "Başörtülerimizi aldı, tişörtlerle başlarımızı kapatmak mecburiyetinde kaldık." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Ayçin Kantoğlu: İsrail çıplak arama yaptı 04.10.2025 | 17:55
04:14
11:20
28:04
02:28
11:59
00:30
MİT, İsrail’e casusluk yapan dedektifi yakaladı | Video 03.10.2025 | 08:30
00:36
03:06
İlber Ortaylı yoğun bakımda! 03.10.2025 | 00:06
04:52
AHaber Aşdod Limanı'ndaki Sumud Filosu'nu görüntüledi 02.10.2025 | 17:50
03:38
SON DAKİKA! İstanbul'da deprem! Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme | Video 02.10.2025 | 15:13
00:14
03:22
11:43
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 02.10.2025 | 09:14
00:45
04:32
06:10
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı 01.10.2025 | 20:55
03:05
Vize engeli değil, vicdansızlık! 01.10.2025 | 20:14
00:14
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü | Video 01.10.2025 | 16:03
45:50
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de flaş açıklamalar | Video 01.10.2025 | 15:26