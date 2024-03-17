Bahçeli: "CHP siyasi seçenek olmaktan çıkmıştır" | Video
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalar yaptı. "Ülkümüzden dönersek, döneklere güvenirsek gök girsin kızıl çıksın. Yeni yüzyıla damgamızı vurmazsak gök girsin kızıl çıksın. Haktan hakikatten milim ayrılırsak gök girsin kızıl çıksın. Bölücülere, teröristlere taviz vermeyeceğiz" diyen Devlet Bahçeli, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yapan CHP'ye yüklenerek "CHP DEM'lenerek rotasını kaybetmiştir. Siyasi seçenek olmaktan çıkmıştır!" ifadelerini kullandı. Bahçeli konuşmasının sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı: Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.
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