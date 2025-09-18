Bahçeli'den Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi | Video

MHP lideri Devlet Bahçeli, "İsrail ülkemiz için de tehdit" açıklamasında bulundu. Bahçeli, Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi de yaptı. Bahçeli, "Haklı davamızdan tek bir adım geri atmayacağız. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer, İslam zaafa uğrar. Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Bunu da hiç kimse yapamayacaktır." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları!