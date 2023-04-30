Video Haber Bakan Akar: "Mehmetçik şu anda Zap’ta, Gabar’da, Gara’da. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı" | Video
Bakan Akar:

Bakan Akar: "Mehmetçik şu anda Zap’ta, Gabar’da, Gara’da. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı" | Video

30.04.2023 | 13:12

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mehmetçik şu anda Zap’ta, Gabar’da, Gara’da teröristlerin peşinde. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor” dedi.

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AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Ağrılılar Erzurumlular Karslılar Buluşması'nda,"Doğunun kahramanları, sınırlarımızın muhafızları" diye hitap ettiği vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başladı. "Biz biriz, beraberiz tek yumruk, tek yüreğiz. Birlikte ülkemize, milletimize güç katıyoruz. Çatlasınlar, patlasınlar" diyen Akar, büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalıştıklarını söyledi. Güvenlik olmadan geleceğin olamayacağını vurgulayan Akar, "Bekamıza yönelik dışarıdaki güçlerin maşası, kuklası olanlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Başta PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere ne kadar terör örgütü varsa mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" diye konuştu. Mehmetçiğin kararlı mücadelesinden dolayı teröristlerin panik içinde olduğunu ifade eden Akar, "Teröristler şu anda korku içinde. Elebaşları gece-gündüz konuşmalarında efendilerinden yardım istiyorlar. Ayrıca seçimlerden umut bekliyorlar. Seçimlere umut bağladılar" açıklamasında bulundu. Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Akar, "Mehmetçik şu anda Zap'ta, Gabar'da, Gara'da teröristlerin peşinde. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçiğin tek hedefi teröristler. Teröristler neredeyse hedefimiz orası" dedi. Teröristlerin 'girilemez', 'çıkılamaz' diye nitelendirdiği her yere Mehmetçiğin girdiğini ifade eden Akar, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin kurmaya çalıştığı terör koridorunun Mehmetçik tarafından parçalandığını hatırlattı. Başta Irak ve Suriye olmak üzere Türkiye'nin tüm komşularının egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirten Akar, şunları söyledi;

"Teröristlerin önünde iki yol var; ya yok olacaklar ya adalete teslim olacaklar. Başka yol yok. sonuna kadar gideceğiz. Korktukları başlarına gelecek. Biz teröristlerin peşindeyiz. Teröristler hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil, asla onları temsil edemez. Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse PKK/YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Bizim hedefimiz teröristler. Bazıları faaliyetlerimizi 'Kürt kardeşlerimize yönelikmiş' gibi çarpıtmaya çalışıyor. Bu kesinlikle yalandır, fitnedir, fesattır. Türkler ve Kürtler kardeştir, yüzyıllardır beraber yaşıyoruz, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bu Cumhuriyeti beraber kurduk, bu bayrağı beraber dalgalandırdık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Hiçbir zaman bu fitneye, fesada 'evet' demeyeceğiz. Biz kimsenin dini, etnik, mezhepsel kökenine bakmayacağız, hepimiz kardeşiz 85 milyon biriz, beraberiz."

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine az bir süre kaldığını belirten Akar, şöyle konuştu:
"Bu seçimlerin temel özelliği zihniyet meselesi. Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin emekleri, uzun süredir yaptığımız çalışmalarla terör konusunda önemli mesafeler aldık. Fakat şimdi bazıları çıktı, teröristlerle konuşuyor, teröristlerin taleplerini açıklıyor. 'Teröristleri içeriden çıkaracağız', 'Bütün kazanımlarımızdan vazgeçeceğiz' diyorlar. Bunun manası 'biz 20 sene geri gideceğiz'. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bunu milletimize havale ediyoruz. Milletimizin feraseti ile bunlara müsaade etmeyeceğine inanıyoruz."

Konuşmasına verdiği bir 'otobüs' örneği ile sürdüren Akar, şöyle devam etti: "Teröristler bir otobüsteler, PKK şoför mahallinde oturuyor. Bunun yanına HDP gelmiş, arkasına da Millet İttifakı gelmiş oturmuş. Bu İttifak'ın içinde daha önce sizinle, bizimle oturmuş insanlar var. Bunlara Allah akıl, fikir versin. Bunlar bir koltuk uğruna düşüncelerini değiştirmişler. Bu kadar mücadele edildi, gayret gösterildi. Tekrar PKK ile iş tutmak, onlarla beraber olmak, bu kazanımlardan vazgeçmek ülkemize, milletimize, bayrağımıza, sancağımıza ihanettir. Buna müsaade etmeyeceğiz."
Öte yandan, yoğun ilgi gösterilen faaliyet öncesinde Akar'a 'Ömer Halis' isimli bir çocuk tarafından Türk bayrağı hediye edildi. Akar alkışlar arasında kendisine verilen bayrağı öperek teslim aldı.

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