Bakan Kurum: "300 bininci konutu Eylül'de teslim edeceğiz" | Video
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde tüm güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak 300 bininci konutu eylülde teslim edeceklerini açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:46
Bakan Kurum: "300 bininci konutu Eylül'de teslim edeceğiz" | Video 08.08.2025 | 14:39
04:05
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi! | Video 08.08.2025 | 14:29
44:30
18:09
00:54
21:44
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 07.08.2025 | 19:00
07:21
Yavuz Donat | Devlet baba 07.08.2025 | 16:36
09:21
Senegal Başbakanı Ankara'da | Video 07.08.2025 | 16:32
04:47
Özlem Doğaner | Bitmeyen savaşlar ekonominin en büyük tehdidi 07.08.2025 | 16:28
04:57
Okan Müderrisoğlu | Suriye’nin kuzey doğusu ve SDG-İmralı senaryosu! 07.08.2025 | 16:21
03:51
Bercan Tutar | Çözüm Filistin’i tanımakta değil İsrail’i tanımamakta 07.08.2025 | 16:19
03:52
Salih Tuna | Helal olsun bu Yunanlılara 07.08.2025 | 16:16
02:32
SON DAKİKA: Bakan Fidan, Eş-Şara tarafından kabul edildi | Video 07.08.2025 | 16:10
07:57
00:59
00:55
00:51
09:47
03:01
11:16
Bakan Kurum’dan Bakırcılar Çarşısı’nda ‘24 saat mesai’ paylaşımı | Video 07.08.2025 | 10:52