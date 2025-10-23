Video Haber Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımız, 'Yeni 500 bin sosyal konut projemizi' milletimizle paylaşacaklar" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımız, 'Yeni 500 bin sosyal konut projemizi' milletimizle paylaşacaklar" | Video

23.10.2025 | 15:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu güçlü devlet; milletinin yeni bir hayalini daha gerçekleştirmek için kolları sıvamıştır. Fazla değil, hemen bu Cuma günü yani yarın Cumhurbaşkanımız, 'Yeni 500 bin sosyal konut projemizi' milletimizle paylaşacaklar. Açıklandığı günden bugüne milletimizin her bir ferdine memurlarımıza, işçilerimize, annelerimize, yeni evli çiftlerimize ve buradaki kıymetli gençlerimize güven veren ve huzur vadeden yüzyılın konut projesini tanıtımını gerçekleştirecekler" dedi. Bakan Kurum ayrıca deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin de, "Asrın felaketini yaşadık. O felaketin ardından 11 ilimizde devlet ve millet el ele vererek; şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Bugüne kadar 304 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 453 bine ulaştıracağız" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bir üniversitenin akademik yılı açılış törenine katıldı. Programda ayrıca Bakan Murat Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Türkiye Emlak Katılımı Genel Müdürü Onur Gök, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda davetli de hazır bulundu.

"DEPREM BÖLGESİNDE YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"
Programda bir konuşma yapan Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan söz ederek, "Bildiğiniz gibi; asrın felaketini yaşadık. O felaketin ardından 11 ilimizde devlet ve millet el ele vererek; şehirlerimizi hamdolsun yeniden ayağa kaldırdık. Bugüne kadar dile kolay neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde çünkü nüfus itibarıyla, yüz ölçümü itibarıyla baktığınızda bugüne kadar 304 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. İnşallah, yıl sonuna kadar bu sayıyı 453 bine ulaştıracağız. Orada yürüttüğümüz inşaat çalışmalarının hemen öncesinde ilk toplantımızı sizlerle bilim insanlarımızla yapmıştık. Orada kurduğumuz bilim kurulumuzun uyarıları ve alın teri olmasa hakikaten işlerimiz beklediğimiz gibi yapılamazdı. Ve bu yuvaları kolayca teslim edemezdik" şeklide konuştu.

"11 İLİMİZDE HEM YENİ YUVALARIMIZLA, HEM DE MİLLETİMİZİN HATIRALARIYLA DOLU TÜM TARİHİ MEKANLARIMIZIN İHYASIYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Deprem bölgesinde hayatın eskiye döndürüleceğini söyleyen Bakan Kurum, "Burada sözümü yineliyoruz. 11 ilimizde hem yeni yuvalarımızla hem de milletimizin hatıralarıyla dolu tüm tarihi mekanlarımızın ihyasıyla yolumuza devam edeceğiz. Malatya'mızda Ecdat yadigarı Söğütlü Cami'mizden ezan sesleri yükselene kadar; Tarihi Bakırcılar Çarşımızdan çekiç sesleri gelene kadar durmayacağız! Hatay'ımızda Tarihi Meclis Binamız yeniden açılmadan; Habibi-i Neccar ve Ulu Camimiz yeniden ihya olmadan, Antakya'nın o tüm tarihi caddeleri yeniden ışık saçmadan; Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşımız bereketle dolmadan; tek bir an bile nefes almayacağız; durmadan çalışacağız. Oradaki afetzede kardeşlerimizin yüzünü güldüreceğiz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, "YENİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJEMİZİ" MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAKLAR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Yüzyılın Konut Projesini açıklayacağını söyleyen Bakan Murat Kurum, "İşte bu güçlü devlet; milletinin yeni bir hayalini daha gerçekleştirmek için kolları sıvamıştır. Fazla değil, hemen bu Cuma günü yani yarın Cumhurbaşkanımız, 'Yeni 500 bin sosyal konut projemizi' milletimizle paylaşacaklar. Açıklandığı günden bugüne milletimizin her bir ferdine memurlarımıza, işçilerimize, annelerimize, yeni evli çiftlerimize ve buradaki kıymetli gençlerimize güven veren ve huzur vadeden yüzyılın konut projesini tanıtımını gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA OKUMAYA GELEN HERKES YURTLARDA BARINMA İMKANINA SAHİP OLACAK"
Programda bir konuşma yapan Vali Gül, "İstanbul'umuz üniversiteler şehridir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan üniversitelerle birlikte 58 üniversitemiz var. Hamdolsun buradaki öğrencilerimiz de buna şahittir. İstanbul'u tercih eden her öğrencimize yurt imkanı sağlandı. Yedekte kız öğrenci kontenjanında 600 kişi var. İlave faaliyete girecek 8 bin kişilik yurdumuz var. Dolayısıyla da İstanbul'da okumaya gelen herkes yurtlarda barınma imkanına sahip olacak" dedi.

