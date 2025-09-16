Video Haber Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde her üç depremzededen ikisi evine kavuştu" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde her üç depremzededen ikisi evine kavuştu" | Video

16.09.2025 | 15:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde konut çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, "11 ilimizde her üç depremzededen ikisi evine kavuştu. Yıl sonuna kadar sadece Kahramanmaraş'ta 74 bin yuva ve iş yerimizi teslim etmiş olacağız" dedi.

Çeşitli temaslar için Kahramanmaraş'a gelen Bakan Kurum, basın mensuplarına deprem bölgesine yapılan yatırımlarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde 304 bin konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.

Bakan Kurum, "Tüm imkan ve kabiliyetimizi, devletimizin tüm gücünü 11 şehrimize depremzede kardeşlerimiz için yeni hikayelerini yazacakları o güçlü şehirler için enerjimizi, motivasyonumuzu hep birlikte seferber ediyoruz. 11 ilimizde sadece duvarlar örülmüyor, bu aziz milletin umudunu hep birlikte yeniden yaşatıyoruz. Hatay'dan Adıyaman'a, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kadar hangi mahalleye gitsek, hangi sokağa adım atsak orada umudun yeniden filizlendiğini hep birlikte görüyor, şahitlik ediyoruz. 6 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 304 bin konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu, gururunu orada depremzede kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Böylece deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu da her 3 hak sahibi depremzede kardeşimizden, vatandaşımızdan ikisinin konutuna, yuvasına kavuştuğunu ifade ediyor" dedi.

Dünyada iki yılda 300 bin konutu yapıp bitirecek, alnının akıyla teslim edecek Türkiye'den başka bir ülkenin olmadığını ifade eden Bakan Kurum, "Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretebilecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülke yoktur. 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün Kahramanmaraş'ımızda 45 bin yeni evimizi, iş yerimizi bitirdik ve burada hayatlar başladı. 29 bin yine konutumuzun ve iş yerimizin yapımı olanca hızıyla devam ediyor ve söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar Kahramanmaraş'ımızda 74 bin yuva ve iş yerimizi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Bir taraftan deprem bölgesindeki konutlarımızı inşa ederken diğer taraftan da yangınla, depremle, afetle yine vatandaşımızın yaralarını sarmak için mücadelemizi yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de ilk konutlarımızın yangından zarar gören konutlarımızın temellerini attık. Yine Bilecik'te, Karabük'te temellerimizi atacağız. İnşallah bu hafta Perşembe günü deprem sebebiyle ilk konutlarımızın söz verdiğimiz bölgeler var onların da temellerini atacağız" diye konuştu.

Sosyal konut projesi ile ilgili de bilgiler veren Bakan Kurum, "Her ailemizin huzurla yaşayacağı yuvaları yine kazandırmak için de sosyal konut projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ederek yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşlarımıza ev sahibi yapmak için bu mücadelemizi ortaya koyduk. Ve şu anda da Türkiye'nin dört bir yanında 280 bin sosyal konutumuzun inşasına devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın 81 ilimizde hayata geçecek sosyal konut kampanyamızı milletimiz de detaylarını paylaşıyor olacak. Buradan deprem bölgesine de bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Ve evi olmayan, burada dar gelirli, emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit gazi yakınlarımız ve burada yaşayan yine tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız. Ve deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız ve burada biraz da evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projemizi inşallah yapıyor olacağız. Ve önümüzdeki günlerde de detaylarını tüm Türkiye'yle Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte paylaşıyor olacağız. Değerli arkadaşlar, tabii bu projede özellikle gençlerimize ve en az üç çocuğu olan ailelerimize de çok önemli avantajlar sağlayacağız. Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda şehrin tüm dinamiklerini içeren, şehirdeki tüm ihtiyacı giderebilecek anlayışla bu projemizi inşallah gerçekleştireceğiz. Çünkü biz bu topraklara sevdalıyız. Biz bu millete aşığız ve Asrı felaketinde yara alan Kahramanmaraş'ımıza, on bir ilimize hizmet etmek, bu şehirlerimizin yaralarını sarmak bizim için en büyük onurdur, en büyük şereftir. Yaptığımız her yatırımı burada Maraşlı kardeşlerimizin hayır duasını almak için yapıyoruz. Her bir eserimizi bu aziz şehrin sabrını ve metanetinin bir sembolü ve devletimize olan o güveninin bir nişanesi olarak görüyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında şehirde devam eden çalışmaları yerinde inceleyecek.

