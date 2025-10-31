Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi’nde detaylar belli oldu | Video
31.10.2025 | 09:23
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından “Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?” notuyla proje kapsamındaki örnek konutları paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 31.10.2025 | 09:22
00:52
Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi’nde detaylar belli oldu | Video 31.10.2025 | 09:23
01:14
CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! 30.10.2025 | 22:31
11:08
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor! 30.10.2025 | 18:36
37:13
09:36
Almanya Başbakanı Merz Ankara'da | Video 30.10.2025 | 14:16
08:48
08:22
07:13
03:30
05:35
New York'ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video 30.10.2025 | 06:16
03:37
Kosova'da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video 30.10.2025 | 06:15
19:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.10.2025 | 19:43
02:45
F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 29.10.2025 | 15:36
16:30
02:27
08:05
14:19
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 28.10.2025 | 16:38
23:30