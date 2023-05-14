Bakan Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı. Bakan Nebati, "Tabi seçim sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama gerek sandıklara katılımın çok yüksek oluşu gerek seçim kampanyası boyunca vatandaşların Cumhur İttifakına olan desteği, seçim sonucunun hangi yönde olacağına işaret ediyor" dedi.
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