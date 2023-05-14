Video Haber Bakan Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı | Video
Bakan Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı | Video

Bakan Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı | Video

14.05.2023 | 15:07

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı. Bakan Nebati, "Tabi seçim sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama gerek sandıklara katılımın çok yüksek oluşu gerek seçim kampanyası boyunca vatandaşların Cumhur İttifakına olan desteği, seçim sonucunun hangi yönde olacağına işaret ediyor" dedi.

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Bakan Nebati, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmangazi İlkokulunda bulunan 1294 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Okuldan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, seçimin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Bir aydır süren seçim kampanyası çalışmasını çok şükür ki kazasız, belasız bir şekilde bitirdik. Tam bir demokrasi şöleni içerisinde, özellikle Mersin'de aday olduğum yerde iyi bir çalışmayla bu süreci tamamladık. Elbette Türkiye, ikinci yüzyılına girerken bu seçimin anlamlı olduğunu kampanya süresinde daha çok farkına vardık. Türkiye özellikle 14 Mayıs 1950'de, yani bugün yıldönümü olan günde 'yeter söz milletindir' denilerek çoklu parlamenter sisteme ve demokrasinin çok partili bir şekilde temsil edildiği yarış başladı. Zaman zaman kesintiye de uğrasa çok şükür bugün aynı şekilde oylamamızı yapmış olduk. Tabi seçim sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama gerek sandıklara katılımın çok yüksek oluşu, gerek seçim kampanyası boyunca vatandaşların Cumhur İttifakına olan desteği seçim sonucunun hangi yönde olacağına işaret ediyor. Rabbim bu milletin yolunu açık eylesin ve inşallah milletimizin sağ duyusu galip gelerek Türkiye'nin ikinci yüzyılını çok güçlü bir şekilde gerçekleştireceği seçimi hep beraber görmüş olacağız" diye konuştu.

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