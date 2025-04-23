Bakan Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
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