Bakan Yerlikaya: "490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video

18.11.2025 | 08:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla; 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm mücadelelerinin, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençler olmak üzere herkesi korumak olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, bu mücadeleyi, sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için yaptıklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla; 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 9 şüpheliyi yakaladık."

