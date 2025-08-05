Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Antalya'da sahte alkol imatçılarına operasyonda 121 gözaltı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik jandarma tarafından son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda; 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, jandarma ekiplerinin, yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya şöyle devam etti:
"Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren il jandarma komutanlarımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum."
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