Video Haber Balıkesir'de AK Parti seçim aracına saldırı kamerada | Video
Balıkesir'de AK Parti seçim aracına saldırı kamerada | Video

Balıkesir'de AK Parti seçim aracına saldırı kamerada | Video

04.05.2023 | 09:40

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dolaşan AK Parti seçim aracı, müzik yayını yaptığı gerekçesi ile 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların aracın içinde bulunan kadın kolları üyelerini tehdit ettiği iddia edilirken, araç sürücüsü ise darp edildi. Olayı haber alan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, il merkezine 140 kilometre uzaklığındaki Erdek ilçesine giderek geceyi ilçede geçirdi. Başkan Başaran, "Çok rahat bir şekilde fikrimizi, hür irademiz ile açıklama imkanı Erdek'te ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Basit bir saldırı olarak geçiştirmek çok çok yanlış olacaktır dedi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda AK Parti'nin seçim aracı ilerlerken bir restorandan çıkan 2 şahıs araçtan yapılan müzik yayının yüksek sesli olduğunu iddia ederek tartışmaya başladı. Araçta Erdek AK Parti Kadın Kollarına mensup 7 bayan bulunurken, şahıslardan birinin kapıyı açarak bayanları tehdit ettiği iddia edildi. Olaya müdahale etmek isteyen araç sürücüsünün ise B.K. isimli şüpheli tarafından darp edildiği öne sürüldü.

Olayın ardından AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu ve MHP Erdek İlçe Başkanı Ahmet Davran İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Başkan Alioğlu, "Şu an Erdek Emniyetinin önündeyiz. İstemediğimiz, hazzetmediğimiz bir durumdan dolayı buradayız. Biz Erdek'te temiz, düzgün bir siyasetten yanayız. Bazıları ise Erdek'te temiz siyaseti bozmaktan yana. Biz Erdekliler olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyoruz. Bizim düğünümüzde bir, cenazemizde bir. Biz provokatörlükten yana değiliz" dedi.

MHP Erdek ilçe başkanı Davran ise sağ duyu çağrısı yaparak, "Münferit bir olaydır. AK Parti seçim aracımıza saldırı oldu. Herhangi bir yere çekmiyoruz. Seçime 10 gün kaldı. Herkesi sağ duyuya davet ediyoruz" dedi.

AK PARTİ İL BAŞKANI BAŞARAN GECEYİ ERDEK'TE GEÇİRDİ
Dün akşam saatlerinde yaşanan olayı Balıkesir Seçim ve Koordinasyon Merkezi'nde haber alan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, toplantı sonrasında Balıkesir'e 140 kilometre uzaklığındaki Erdek ilçesine gitti. Olayla ilgili bilgi alan Başkan Başaran, "Bu saatte Erdek ilçe teşkilatında ne işimiz var? Maalesef bugün Erdek'te istemediğimiz çok menfur bir saldırı gerçekleşti. Ne oldu? Kadın kolları propaganda aracımız ve şoförü saldırıya uğradı. CHP'li olduğu söylenen gençler ve yanlarındaki kişiler tarafından. aracımızın şoförü darp edildi. Üzerine kapanan ablası tekmelendi. Çok rahat bir şekilde fikrimizi, hür irademiz ile açıklama imkanı Erdek'te ortadan kaldırılmaya çalışıldı açıkçası. Tabii bu haleti ruhiye burada birkaç kişiyle tezahür etmiş olabilir. Ama, Cumhuriyet Halk Partisi ve artık 11'li olan masanın ülkemizi germe ülkemizi kutuplaştırma nefret söyleminde zirveye ulaştığının ve bunun da artık halka yayıldığının bariz bir ifadesidir bugünkü saldırı. Basit bir saldırı olarak geçiştirmek çok çok yanlış olacaktır" dedi.
Başkan Başaran sözlerine şöyle devam etti: "Bu noktada herkesin haddini bilmesi gerekir. Bütün siyasi partiler kendi fikirlerini ifade etmek, siyasi faaliyetlerini gerçekleştirmek, propaganda yapmak konusunda en özgür olmaları gereken zamanda bırakın kısıtlamayı, bırakın müdahale etmeyi darp edilmiştir. Yumruklanmıştır, tekmelenmiştir. kabul edilebilecek, yutkunulabilecek bir şey değildir. Biz bütün Türkiye'de ve Balıkesir'de tüm teşkilatlarımıza sakın provokasyonlara uymayın. Sakın bu noktada sizi yanlışa sürükleyebilecek faaliyetlere müsaade etmeyin. Basiretle, ferasetle hareket edin diye telkin ediyoruz. Ama bakıyoruz ki karşı tarafta tam tersi telkinler var. Kutuplaştırmak için nefret söylemini yaygınlaştırmak için ve artık bunun son noktası fiili müdahaleye ulaştırmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar açıkçası. Bunu lanetliyoruz, kınıyoruz. İnşallah da devletin hukuk sistemi gereğini yapacaktır" dedi.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarınca an be an kaydedilirken, sürücünün darp edildiği anlar da gün yüzüne çıktı. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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